Yan Trujillo, un ciudadano que intervino en el rescate de personas heridas, fue homenajeado por la empresa Honda tras su decisiva actuación en medio del caos. Sin dudarlo, ayudó a asistir a las víctimas en una situación donde cada segundo era crucial.
Como reconocimiento, la compañía le entregó una motocicleta XR 190, destacando su solidaridad y compromiso en un momento crítico.
El gesto busca resaltar la importancia de quienes, sin ser parte de organismos de emergencia, actúan de manera oportuna para salvar vidas en situaciones extremas.
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