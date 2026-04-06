De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los siniestros viales dejaron un saldo de 72 personas fallecidas y 326 heridas, muchas de ellas con pronóstico reservado. Las principales causas identificadas fueron el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores y fallas mecánicas.

El coronel Jair Parra calificó las cifras como lamentables y reiteró que el objetivo institucional es reducir a cero las víctimas fatales, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades.

Durante la jornada, más de 9 millones de vehículos se movilizaron por las vías del país, y solo en el Plan Retorno del domingo se proyectó el desplazamiento de 1,8 millones de automotores. Asimismo, el transporte terrestre movilizó cerca de 10,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 7 % frente al año anterior.

En cuanto al transporte aéreo, alrededor de 1,9 millones de pasajeros se movilizaron por las terminales del país, registrando un aumento del 4 %, lo que llevó a que cerca de 12 millones de personas se desplazaran durante la temporada.

El accidente más grave ocurrió en la vía Zipaquirá-Ubaté, a la altura del peaje Casa Blanca, donde cinco personas murieron y 21 resultaron heridas tras la colisión múltiple provocada, al parecer, por un tractocamión que habría sufrido una falla en los frenos.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó la identidad de cuatro de las víctimas: Adelaida Pereira Garcés, Rosalba Garcés Ríos, Fredy Alfredo León Narváez y Luz Amanda Pereira Garcés.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y evitar imprudencias, con el fin de prevenir más tragedias en las vías del país.