El mandatario publicó el mensaje en su red Truth Social, donde señaló que el plazo vence a las 8:00 p. m. hora de Washington. Trump afirmó que, si Irán no permite nuevamente el paso de petróleo y mercancías, Estados Unidos podría bombardear infraestructuras clave, como puentes y centrales eléctricas.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”, escribió el presidente estadounidense, generando preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.

Las tensiones se producen tras la ofensiva militar de Estados Unidos y Israel contra Irán, que, según reportes, dejó miles de muertos y la caída de parte de la cúpula militar iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, quien fue sustituido por su hijo Mojtabá Jameneí.

Pese a la advertencia, Trump aseguró que aún existe la posibilidad de un acuerdo, aunque señaló que la propuesta iraní “no es lo suficientemente buena” y reiteró que el desbloqueo del Estrecho de Ormuz es una condición clave para evitar un ataque.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible escalada militar en Medio Oriente.