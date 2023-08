Son muchos los tulueños que a estas alturas del paseo no conocen el nuevo terminal de transportes, ubicado en el Plan Parcial 5. Unos porque no se han visto en la necesidad de usar el transporte intermunicipal, de recibir a un familiar que llega de visita o porque no han tenido la curiosidad de hacerlo, mejor dicho no han vivido esa grata experiencia… ¡Parece mentira, pero es cierto!

Los que lo han visitado recientemente, se han llevado una grata sorpresa, varios negocios se han instalado en el edificio, permanece impecablemente limpio, lo mismo que sus baños. Es grato darse una vuel-tica por este lugar… ¡Están invitados!

Pero también encontramos muchos centro vallecaucanos que se quejan porque se les han incrementado los costos debido a que, para salir o llegar a la terminal hay que tomar un taxi, que no es barato, ya que el servicio de las busetas es demorado… ¡Habrá que buscarle la solución para tener a todos contentos!

Es bueno reconocer que la mayoría de los taxistas ponen en uso el taxímetro cuando el pasajero se sube al carro, aunque no falta el que manifiesta que “se le acaba de dañar” y al final le cobra al pasajero una tarifa alta. Ante esta situación, lo mejor es bajarse del vehículo y tomar otro, de los muchos que allí permanecen a la espera de un cliente… ¡Hay que darles una lección!

La doble calzada Buga-La Paila, sigue dejando víctimas mortales semanalmente. Unos pierden la vida por exceso de velocidad, otros se resbalan cuando el piso está mojado y las llantas de su motocicleta están lisas por el uso, falta de visibilidad o vehículos varados en la vía. Esta vía, que debería ser una de la más seguras del Valle, sigue incrementando su estadística negativa en cuanto a accidentabilidad… ¡Para movilizarse con cuidado!

Qué buena impresión está dejando entre sus visitantes el nuevo Terminal de Transportes de Tuluá; impecable hasta

los baños.

Muy buenos comentarios dejaron los conciertos que se realizaron en la tarima principal de las Fiestas del Retorno de Bugalagrande, gracias al cambio de la plaza del parque principal a las instalaciones del nuevo patinódromo. Mucho más amplio, fácil el acceso y el sonido no tuvo ningún obstáculo para escucharse con absoluta claridad… ¡Inmejorable el detalle!

Esta iniciativa que se tomó en Bugalagrande, debería ser imitada en los demás municipios que solo han visto como escenario principal el parque de su ciudad como el lugar adecuado para presentar el espectáculo musical. Ya es hora de cambiar el lugar del espectáculo artístico, ahora que la mayoría de los parques han sido remodelados… ¡Ahí les queda la sugerencia!

Preguntas pendejas. ¿Cuándo dejarán de darle malas noticias a los usuarios de las EPS, que ahora salen con el cuento que tres de las más poderosas del sistema de salud quieren dejar el negocio?