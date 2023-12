La realización de la denominada Tuluá Despierta, el pasado sábado, dejó más inquietudes negativas que positivas. … ¡Añañaiii!

La falta de organización, el cierre temprano de parqueaderos y la congestión vial afectaron la mayor participación del público del centro del Valle. Además, los precios no resultaron atractivos y la mercancía no fue llamativa, la atención de los vendedores fue deficiente y la publicidad en los barrios fue limitada… ¡Para mejorar el próximo año!

La actividad de Tuluá Despierta, que se realizó el pasado fin de semana, dejó varias inquietudes entre los compradores.

Además, sería beneficioso establecer una coordinación más efectiva entre los comerciantes, los organizadores del evento y las autoridades locales. Una comunicación fluída puede ayudar a prevér posibles obstáculos y garantizar que todos estén al tanto de los detalles importantes para evitar contratiempos… ¡Para no echar en balde roto, el consejo!

Creemos que hizo falta la tarima en la calle Sarmiento con los artistas y la animación del locutor que invitara a comprar. Esas economías, en lugar de ayudar, perjudican… ¡Otra vez será!

Preguntas pendejas. ¿Ya tiene el listado de las peticiones que dirigirá a Jesús el próximo 31 de diciembre, a las 12 de la noche?

¿Usted es de los que el 25 de diciembre y el 1o de enero, estrena ropa?

El mototaxismo es una forma que los colombianos han encontrado para ganarse el pan de cada día, pero necesita orden…ojas

¿Pelea con la novia y se disgusta con la mujer, para no darle regalo del Niño al Dios el 24 de diciembre?

¿Todavía usted juega al beso robado, hablar y no contestar, pajita en boca, dar y no recibir, al si y al no, en diciembre?