La máxima dirigente del partido de la U, Dilian Francisca Toro, ya le dio el “guiño” para ser candidato a la alcaldía de Tuluá al educador Ever Villegas.

Se conoció que los honrados con la designación son: En Tuluá, el educador Ever Villegas; en Riofrío, la exsecretaria de hacienda Viviana Mena Zapata, debido a que declinó su aspiración María Fernanda Victoria, esposa del diputado Juan Carlos Rengifo y, en San Pedro, Diego Fernando Mendoza Tascón, ¡más conocido como Diego Gato…Añañaiii!

Las personas que madrugan a realizar sus ejercicios o los que transitan por el Malecón del Río ven con preocupación que todos los días aumentan las personas que reciclan sus basuras y lo que no les sirven lo dejan en este lugar, causando malos olores y una malísima imagen para la ciudad….¡La queja no es nueva!

Si los funcionarios de la Administración de JJ Gómez, el alcalde, no le ponen cuidado el Malecón del Río, ubicado en la carrera 28 entre las calles 28 a la 34, se va a convertir en el punto del reciclaje en pleno centro de la ciudad…¡Será que ya no caminan por la calle!

Los agentes de tránsito están en mora de realizar operativos, no para solicitar el Soat, si no para levantarles comparendos a todos aquellos que andan en sentido contrario, no respetan el semáforo en rojo, circulan por los andenes y se parquean en zonas prohibidas. Esos son los conductores peligrosos…¡Para chatear existe el tiempo libre!

Se acabó el año y los familiares de los 60 internos que fallecieron en la cárcel de Tuluá siguen esperando que Medicina Legal haga entrega de los informes definitivos sobre las causas de sus muertes…¡Porque hasta el momento todo quedó en el olvido, menos para sus allegados!

Muy contentos quedaron los 100 niños del corregimiento de Bocas de Tuluá con los regalos y los estrenos para esta navidad, que les entregó esta semana la empresa Dolormed…¡Una gestión de los líderes del lugar!

Preguntas pendejas

¿Será verdad, mentira o chisme, que al estadio Doce de Octubre llegará a jugar el equipo de la B, Boca Junior de Cali?

La venta de pólvora en las esquinas de los barrios al occidente de la ciudad, ha sido una de las causas para que la estadística de los quemados siga subiendo como espuma

¿Qué haríamos si cualquier día empezaran a cobrar por el uso del WhatsApp?

¿Usted alguna vez ha tenido un perfil en Tinder y lo ha eliminado por miedo que su mujer lo pille?

¿Ya compró el Soat o todavía está esperando que lo sigan rebajando de precio?

¿Por qué no le suman a la estadística general los quemados con pólvora en Buenaventura y Cali y solo contabilizan los de los demás municipios, si es que por ser distritos especiales, no tienen quemados?

Sin contar con Cali y Buenaventura, Tuluá es el municipio con más quemados en esta época de fin de año, ya llevamos 5 a pesar que la policía en sus operativos ha decomisado gran cantidad de pólvora que esta semana fue detonada por los lados del aeropuerto Farfán…¡Una lucha sin cuartel es la que libra la policía!

Las estadísticas de los quemados con pólvora puede no ser muy confiable porque hay muchos de ellos que se esconden cuando las heridas no son graves, para evitar las sanciones que puede aplicar la policía. Preocupante que, a pesar de las campañas para el no uso de la pólvora, estas se incrementen…¡Tercos, tercos, tercos.!

Ya está de nuevo en su residencia JJ Gómez, el alcalde, que ahora tiene un corazón nuevo para cumplir lo que resta de su mandato y terminar las obras que ya están siendo construidas y otras proyectadas que le cambiarán la cara a la ciudad. Todavía no se sabe cuándo se reintegra a su oficina, pero de salud, mejora rápidamente…¡Feliz navidad en casa!

Uno de los casos que JJ Gómez debe poner en claro es a quién le corresponde la compra del transformador que pone a funcionar normalmente la piscina del centro recreacional de Aguaclara…¡Los aguaclareños siguen esperando una pronta solución a esta necesidad!

Según la administradora del centro recreacional la decisión está enredada y se ha convertido en un peloteo donde nadie se compromete y al final todo sigue lo mismo…¡Alcaldesa Eliana Andrea, ayúdelos por favor!

