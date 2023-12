Prácticamente se acabó noviembre y el ambiente de navidad se empieza a sentir, pero por sectores. En algunos barrios como el Popular, El Porvenir, La Esperanza y Bolívar se preparan con festones, calles pintadas y faroles para la noche de las velitas. Mejor dicho, se siente el calorcito decembrimo.

Pero hay otros, como el Sajonia, el Victoria, el Alvernia, Céspedes, que en tiempos pasados estaban entre los más llamativos, en donde no se ve nadita de nadaaa… ¡Qué lástima!

Lo que sí hay es gran entusiasmo para la quinta versión del Concurso Mi Árbol de Navidad, organizado por EL TABLOIDE con el patrocinio de la Alcaldía Municipal, Veolia, Centroaguas y el apoyo de Mundo 89. Recuerden que son 7 millones de pesos que se distribuirán entre los ganadores.

Los cajeros de Davivienda cuando no tienen plata, están fuera de servicio y eso dizque tienen tecnología de punta.

Los interesados en participar deben ingresar a www.eltabloide.com.co y enterarse de las condiciones del concurso. No se pierda esta oportunidad de derrochar creatividad, pero además de recibir la Navidad con platica en el bolsillo. ¡Ojo pues!

Las personas que utilizan constantemente el puente de entrada a Buga, a la altura del Sena, tiemblan cada vez que pasan por allí en horas de la noche. Dicen que la oscuridad es tenebrosa, así como los consumidores que se ubican en el lugar a meter de todo. ¿Quién responde por esto, PISA o la Gobernación?

Este es un servicio social dirigido a nuestro amigo Carlos Eduardo Soto, gerente de RCN Tuluá: cambie las banderas omeeee que más raídas y desteñidasss no pueden estar. Después no diga que no se lo dije ¡plop!.

Otra vaina que está más fea que pegarle a la mamá es la zona contigua a la antigua Gota de Leche, donde desde hace varios años funciona un jardín infantil, sobre la carrera 30. Los niños y padres de familia, para poder entrar al lugar, les toca pasar por un mugrero horroroso. ¿A quién le corresponde limpiar?

Los clientes de Davivienda en Tuluá no saben qué hacer para sacar plata y no tener que ir a hacer filas al banco, pues la jornada laboral no se los permite. Los cajeros de esta entidad, cuando no tienen plata, están fuera de servicio y eso dizque tienen tecnología de punta. Como ño moñito…

¿Por qué será que la Secretaría de Educación de Tuluá no ha sacado un cuadro con los nombres de los alumnos que obtuvieron los puntajes más altos del Icfes?

Preguntas pendejas. ¿Cómo vamos a controlar ahora los zancudos en el país, especialmente en tierras calientes como la nuestra, despues del fallo de la Corte Constitucional que prohibe las fumigaciones espaciales?

Según lo informado, un ciudadano interpuso una acción legal contra este método de control del zancudo dizque porque afectaba su salud…. Ahora sí nos va a carcomer el aedes aegipty, porque no hay plata para mantener comprando raquetas eléctricas que, a propósito, parecen desechables.