Ante la confusión que se presentó en esa esquina, apareció un miembro del grupo del espacio público, que no es su trabajo, para orientar a los conductores y ayudarles a salir del tran-cón…¿Dónde estaban los agentes de tránsito?

Esta semana hubo un corte programado de energía eléctrica en varias calles del centro de la ciudad de Tuluá y el sistema de semaforización quedó apagado y los conductores se volvieron locos…¡Parece que no hubo socialización!

Muchos líderes y amigos de los medios de comunicación del Valle del Cauca quedaron mirando para el cerro de la Tres Cruces con la noticia que se conoció, el pasado jueves, que Dilian Francisca Toro, la dirigente el partido de la U, aspiraría a la alcaldía de Cali y no a la Gobernación del Valle..¿Cuál será la razón?

Y para completar, Festibuga, tendrá como escenario de presentación al público el estadio Hernando Azcárate Martínez y no la tradicional concha acústica Bernardo Romero Lozano, sede por muchos años de este encuentro musical…¡Medio rara la cosa!

Esta semana se realizó en Cali la rueda de prensa para lanzar de nuevo a Festibuga, el festival nacional e internacional de la canción, uno de los eventos musicales más importantes que se realizaba en el país. Llama la atención, que la presentación de Festibuga, que regresa después de 16 años, se haya realizado en la capital del Valle y no en Buga, sede del certamen musical…¡Para no creer!

Preguntas pendejas

¿Será que el dólar seguirá subiendo de 4.635, su máximo precio histórico el jueves?

¿Cuántos policías estarán temblando porque su director, el general Henry Sanabria, les ha prohibido tener “sucursales”?

¿Será que los niños que se disfracen el 31 de octubre, con motivo de halloween, se irán para el infierno, según el general Sanabria, director de la policía?

¿Hasta cuándo seguirán presentán-dose víctimas, en accidentes de tránsito, en los que siempre aparece involucrada una motocicleta?

¡Los accidentes de tránsito, la mayoría de las veces, es por falta de pericia en el manejo, el abuso de la velocidad o no observar las normas de tránsito!

¿Hasta cuándo irá a subir el costo de la vida por el solo hecho de aumentar 200 pesos al galón de gasolina?

Por lo pronto, sería muy bueno conocer los síntomas: comienza con fiebre, dolores musculares y de cabeza. Entre uno y tres días después de la fiebre se forman erupciones cutáneas que primero afectarían la zona del rostro y luego se extienden al resto del cuerpo…¡Ninguno de los casos detectados ha terminado en fallecimiento, pero cuídese!

Una campaña didáctica sobre el tema sería muy conveniente para que la ciudadanía se entere oficialmente y no los coja con los calzones abajo….¡Después no digan que no se los dije!

A última hora nos enteramos que el partido entre Cortuluá y Once Caldas, que debía disputarse hoy, a las 2 de la tarde, en el estadio Doce de Octubre, se realizará a puerta cerrada y sin público por orden de la Dimayor que castiga al equipo de casa por la invasión de las barras bravas del Deportivo Cali en días pasados…¡Tiene huevo la Dimayor!

No se justifica la sanción a Cortuluá cuando en ningún momento el público tulueño saltó a la cancha del Doce de Octubre y el causante del desorden fue la barra visitante y ponerle un policía a cada hincha para controlarlo es imposible…¡Qué injusticia!

Como las cámaras de seguridad instaladas por el municipio de Tuluá no funcionan en su mayoría, los bandidos están dañando las que han puesto las empresas, los vecinos del barrio o las familias, para poder cometer sus fechorías y evitar que sean identi-ficados….¡Una nueva modalidad de los bandidos!

Se necesita que los vigilantes de cuadra de los barrios residenciales colaboren al máximo con las autoridades para descubrir a los apartamenteros antes que cometan sus fechorías…¡Tú me cuidas, yo te cuido!

Y no den papaya hablando por el celular en la calle en lugares solitarios, porque pueden ser víctimas de los ladrones…¡Ojo, pues!