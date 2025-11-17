La gala se celebró en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, con transmisión por Canal 1 y las plataformas digitales del certamen, permitiendo que miles de espectadores siguieran cada momento en tiempo real. Las 26 candidatas desfilaron en medio de un espectáculo que combinó glamour, preparación y la tradición de más de siete décadas del concurso.

Mosquera se destacó desde las primeras fases de la competencia por su seguridad, carisma y desenvoltura en pasarela. Durante la ceremonia final, conquistó al jurado por su porte y su capacidad comunicativa, lo que la llevó a convertirse en una de las favoritas del público. Finalmente, recibió la corona de manos de Catalina Duque Abréu, Señorita Colombia 2024.

A sus 24 años, María Antonia Mosquera se ha consolidado como una figura integral. Nacida en Cali, mide 1,81 metros y actualmente vive en Bogotá, donde trabaja en una consultora de moda y belleza. Es administradora de empresas del CESA, con énfasis en sostenibilidad empresarial, y cursó estudios en el Vogue College of Fashion en Madrid, formación que ha fortalecido su presencia en redes sociales y su cercanía con el mundo del estilo y la estética.

Desde niña ha tenido una fuerte conexión con el arte: toca piano, aprendió guitarra por su cuenta y hoy compone sus propias canciones. Incluso tiene temas publicados en plataformas digitales bajo el nombre artístico “Tutu Mosquera”. Además, es aficionada al baile—especialmente a la salsa—y sueña con crear un emprendimiento en moda junto a su hermana.

María Antonia proviene de una familia unida, con hermanos que describe como su mayor apoyo y quienes han sido pieza clave en su crecimiento personal y profesional. Habla inglés, defiende el liderazgo femenino y afirma que su propósito es inspirar a otras mujeres para que crean en sus metas.

La nueva soberana también fue una de las más destacadas de la noche al obtener el título de Señorita Elegancia Primatela 2025, por su porte y estilo. En los reconocimientos especiales, el jurado otorgó el premio de Mejor Traje Artesanal a la Señorita Valle, mientras que la votación del público favoreció a la representante de Bolívar.

A partir de este martes, María Antonia Mosquera comenzará su agenda oficial en Cartagena, donde asumirá compromisos sociales, institucionales y mediáticos como Señorita Colombia 2025-2026. Su preparación continuará con miras a representar al país en eventos nacionales e internacionales en los que ejercerá como embajadora de belleza, cultura y liderazgo.

El país celebra hoy la coronación de una reina que combina talento, formación, carisma y un claro propósito: dejar en alto el nombre de Colombia.