De acuerdo con información preliminar, el joven de 21 años se desplazaba en un vehículo junto a un acompañante cuando fue interceptado por hombres armados en inmediaciones de Piendamó, Cauca, durante la noche del martes 18 de noviembre. Tras intimidar a los ocupantes, los sujetos se llevaron por la fuerza a Miguel Ángel, cuyo paradero aún es desconocido.

El secuestro se produjo cuando Ayala Galeano se dirigía hacia el Valle del Cauca, presuntamente con destino al Aeropuerto de Palmira. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y desplegaron operativos en la zona para dar con su ubicación.

El Gaula, que confirmó la retención, mantiene bajo reserva los detalles de la investigación mientras se avanza en la recopilación de información que permita establecer la ruta de huida de los captores y determinar si detrás del hecho se encuentran grupos armados que operan en el corredor panamericano.

Por ahora, la familia del artista no ha entregado declaraciones públicas, pero allegados al cantante solicitaron respeto y prudencia, así como apoyo para la pronta liberación del joven.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso y reiteraron su compromiso para garantizar la seguridad en una de las vías más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en el suroccidente del país.