De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron hacia las 2:30 p.m. en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, donde los uniformados fueron retenidos por población civil presuntamente instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño, una de las facciones de las disidencias.

Como medida inmediata, el Ejército ordenó a los militares verificar el estado de su personal y evitar la división del grupo o la pérdida de material de intendencia. Además, se estableció contacto con el defensor del Pueblo y con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda para mediar en la liberación de los uniformados.

Este hecho se suma a lo ocurrido el pasado 26 de agosto en el departamento de Guaviare, donde 34 soldados fueron secuestrados en medio de otra asonada en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, mientras realizaban operaciones contra grupos armados ilegales.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y adelantan las gestiones para garantizar el regreso seguro de los militares a sus unidades.