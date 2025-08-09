El hecho se registró más de dos meses después del atentado que sufrió en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de la capital.

COMUNICADO OFICIAL – FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ

En las últimas 48 horas, el señor Miguel Uribe Turbay presentó una complicación de salud que lo llevó nuevamente a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.

Esta condición requirió procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo. Sin embargo, ha sido necesario reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución.

El paciente continuará bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.