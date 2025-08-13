Mientras se cumplía el acto de salida, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un emotivo mensaje en el que calificó a Miguel Uribe como “el árbol fresco del jardín de la democracia” y lo describió como un “gran patriota” que dedicó su juventud a servir y amar a Colombia.

Mensaje de Álvaro Uribe

En su texto, Uribe destacó la preparación académica, el carácter firme y la proyección política del senador, asegurando que estaba listo para ejercer la Presidencia “con decoro, nobleza y firmeza”. Lo recordó como un opositor democrático que jamás apeló a la violencia y que combatió con valentía el narcotráfico y las finanzas criminales.

El exmandatario también lanzó críticas al presidente Gustavo Petro, a quien responsabilizó de haber promovido un clima de hostilidad contra la familia Uribe Turbay. Cuestionó las acusaciones del mandatario contra el expresidente Julio César Turbay, abuelo del senador, “ignorando su aporte al proceso de paz con el M-19” y el asesinato de Diana Turbay, madre de Miguel, a manos del narcoterrorismo.

Además, pidió que la investigación llegue a los autores intelectuales del magnicidio, solicitando apoyo de agencias internacionales como las de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. “Es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente”, expresó.