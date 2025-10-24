La organización destacó que, desde sus primeros esfuerzos en 1979, ha contribuido a vacunar aproximadamente 2 500 millones de niños en más de 122 países.

La campaña, que nació formalmente en 1985 con el programa PolioPlus y en 1988 se integró a la Global Polio Eradication Initiative (GPEI), ha logrado una reducción de casos de poliovirus salvaje de más del 99.9 %.

Hasta la fecha, la enfermedad queda confinada oficialmente a solo dos países: Afganistán y Pakistán.

Durante esta celebración, Rotary subrayó varios datos clave:

Más de 2.1 mil millones de dólares en donaciones por parte de Rotary y sus voluntarios.

Alrededor de 3 000 millones de niños protegidos por medio de la inmunización en colaboración con socios globales.

Una alianza estratégica renovada con la Bill & Melinda Gates Foundation que destinará hasta 450 millones de USD adicionales para acelerar el fin de la polio.

La organización hizo un llamado a no bajar la guardia, recordando que la erradicación total aún no se alcanza y que si las campañas de vacunación se detuvieran, se podrían volver a registrar hasta 200 000 casos de poliomielitis al año en los próximos diez años.

Rotary invitó a sus clubes y a la comunidad global a participar en actividades de sensibilización, recaudación de fondos y movilización comunitaria, con el fin de asegurarse de que cada niño tenga acceso a la vacuna antipolio.