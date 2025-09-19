El procedimiento se llevó a cabo el pasado jueves, pero debido a complicaciones posteriores, Lozano fue trasladada a cuidados intensivos el viernes, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La información fue confirmada por el presentador Ariel Osorio, conocido como El Gordo Ariel, quien en la más reciente emisión de su programa La Corona TV dedicó un espacio para referirse al estado de salud de su colega y amiga.

Osorio recordó que meses atrás la periodista atravesó otra crisis médica, tras sufrir una trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos, de la cual logró recuperarse y retomar sus labores en televisión.

En esta ocasión, la situación es más compleja no solo por la magnitud de la intervención, sino también porque Lozano enfrenta el proceso sin la compañía de sus padres. Su madre no ha podido viajar a Bogotá, mientras que su padre fue sometido a una cirugía en Medellín el pasado sábado.

Amigos, colegas y figuras del medio televisivo han manifestado mensajes de apoyo y oraciones por la pronta recuperación de la periodista paisa, quien a lo largo de su trayectoria se ha consolidado como un referente del periodismo de entretenimiento en Colombia