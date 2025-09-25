Se trata de Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila calva estadounidense. Cada personaje refleja la cultura y los símbolos de su país anfitrión, además de representar posiciones dentro del campo: Maple como portero, Zayu como delantero y Clutch como mediocampista.

Durante la presentación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que estas mascotas transmitirán “alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial”, y adelantó que harán parte del programa de licencias y del universo digital FIFAe, donde se lanzará un videojuego con los personajes.

El torneo, que se disputará entre junio y julio de 2026, marcará un hito al ser el primero en la historia que se juegue en tres países de manera conjunta y con 48 selecciones participantes.