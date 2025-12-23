En la semana que termina el Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una Sala de Inteligencia que permitirá monitorear en tiempo real el uso de los recursos del sistema de salud en Colombia, garantizando mayor transparencia, trazabilidad y control sobre los diferentes procesos.



Indica la información que la herramienta será operada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad encargada de recaudar, administrar y pagar los recursos del sistema, y fue desarrollada con el apoyo del Banco Mundial como parte de la estrategia de modernización del Estado.



«Esta plataforma fortalece la toma de decisiones basada en evidencia, permite anticipar riesgos financieros, detectar posibles irregularidades y cerrar brechas históricas de información que han afectado la eficiencia y la confianza en el sistema de salud» dijo el director de la Adres, Félix León Martínez, calificando la herramienta que representa un avance estructural para el país.



“La Sala de Inteligencia es el corazón tecnológico que permitirá a la Adres monitorear, anticipar y detectar riesgos, así como ejercer un control total sobre el flujo y la trazabilidad de los recursos de la salud, garantizando transparencia, eficiencia y capacidad de respuesta” precisó.