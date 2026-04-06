El experto explicó que este ejercicio genera una alta presión sobre la columna vertebral, incluso cuando se realiza con técnica correcta. Según estudios citados por el médico, la presión sobre los discos intervertebrales puede aumentar hasta un 450 % al levantar peso con flexión de la espalda, lo que incrementa el riesgo de lesiones.

Zuluaga aseguró que cerca del 90 % de los pacientes menores de 30 años que llegan a su consulta por dolor lumbar o hernias discales han practicado peso muerto como parte de sus rutinas de entrenamiento, lo que ha encendido las alarmas sobre su impacto en la salud.

Además, el especialista también alertó sobre el llamado Síndrome de Text Neck, relacionado con el uso excesivo del celular, que también estaría afectando la columna, especialmente en jóvenes. Explicó que inclinar la cabeza para mirar el teléfono puede aumentar la carga sobre el cuello de 5 a 27 kilos.

Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en el mundo, y se estima que 8 de cada 10 personas lo padecerán en algún momento de su vida.

Ante este panorama, el neurocirujano recomendó alternativas más seguras para fortalecer los glúteos como el Hip Thrust, el Step Up y la Sentadilla Búlgara, que reducen el impacto en la columna y disminuyen el riesgo de lesiones.

El especialista insistió en la importancia de la prevención y el cuidado de la columna desde edades tempranas para evitar problemas que pueden afectar la calidad de vida a largo plazo.