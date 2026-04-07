Las fotografías fueron tomadas desde la nave Orión, desde donde los astronautas lograron capturar impactantes vistas de cráteres, formaciones irregulares y, por primera vez, imágenes del planeta Tierra observadas desde la cara oculta del satélite.

Según la agencia espacial, la misión también superó el récord de distancia alcanzado por Apolo 13, convirtiéndose en uno de los viajes tripulados más lejanos desde la Tierra.

Entre las imágenes más impactantes se encuentra una fotografía donde la Tierra aparece ocultándose detrás del horizonte lunar, así como otra en la que la Luna eclipsa completamente al Sol, una vista que muy pocas personas han observado en la historia.

De acuerdo con los astronautas y científicos, el lado oculto de la Luna presenta un terreno más irregular, con mayor cantidad de cráteres y menos planicies que la cara visible desde la Tierra, lo que continúa despertando interés científico sobre esta región aún poco explorada.