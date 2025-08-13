Su postura, explicó, responde a su identidad y a una reivindicación personal: “Me nombro en femenino porque soy una persona y soy una marica. Yo no soy gay”, afirmó en el pódcast A Pelo.



Florián, quien ha sido blanco de críticas por su pasado como actor en la industria del cine para adultos y por vivir con VIH, defendió su capacidad para ejercer el cargo y cuestionó los prejuicios: “Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo usen. No somos ni menos aptas ni menos capaces para poder asumir un cargo”.

Sobre su paso por la industria pornográfica, aseguró que se trata de un sector que “explota mucho” y que carece de garantías laborales. “Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo merecen las mismas garantías laborales que cualquier persona de la clase trabajadora”, sostuvo.

El nuevo titular de la cartera también habló de su experiencia con el consumo de drogas inyectables, que inició a los 38 años. Reconoció que vivió momentos críticos en los que estuvo en riesgo su economía, su seguridad, su salud y su vida. “Llevaba un año y medio de desintoxicación cuando volví del Consulado de Colombia en París. Me siento salvada y sobreviviente de muchas situaciones”, relató.

Florián enfatizó que asume este nombramiento como una gran responsabilidad y aclaró que no busca “LGBTizar” el Ministerio de Igualdad: “Creo que las capacidades que tenemos nos permiten hablar de otra serie de sectores”.





