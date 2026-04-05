El pronunciamiento, difundido en el marco del Domingo de Resurrección, estuvo acompañado por su esposa Cilia Flores y se centró en ideas de fe, resistencia y transformación. En sus palabras, Maduro insistió en que los momentos de adversidad deben asumirse como parte de un proceso de renovación, apoyándose en referencias bíblicas para reforzar su mensaje.

“Pueblo amado de Venezuela (…) esta Semana Santa nos recuerda que no hay resurrección sin pasión”, expresó al inicio del comunicado, en el que también citó pasajes del evangelio de Juan, evocando la resurrección de Lázaro como símbolo de esperanza frente a la crisis.

El exgobernante, quien fue capturado a inicios de 2026 y trasladado a territorio estadounidense, enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos en tribunales federales de Nueva York. Sin embargo, en esta intervención pública optó por omitir cualquier mención directa a su proceso judicial, una estrategia que ha repetido en recientes apariciones.

Su mensaje también incluyó llamados a la reconciliación, el perdón y la unidad nacional, elementos que han marcado su narrativa desde la detención y que buscan mantener el vínculo con su base política, pese a su actual situación.

En paralelo, el proceso legal continúa avanzando. En audiencias recientes, la defensa ha argumentado limitaciones económicas para asumir los costos jurídicos, mientras la Fiscalía cuestiona dichas afirmaciones e investiga posibles fuentes de financiamiento. Incluso, se ha planteado la opción de asignar un abogado de oficio, propuesta que ha sido rechazada por sus representantes.

Así, mientras su futuro se define en los estrados judiciales, Maduro recurre a la fe como eje de su discurso, intentando proyectar fortaleza y mantenerse vigente en el escenario político internacional desde prisión.