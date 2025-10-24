La antioqueña conquistó seis premios, entre ellos Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina, Global 200 Canción Latina del Año, Canción del Año, Latin Air Play, Canción del Año Ventas y Canción Tropical del Año.

“Lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día, y eso es gracias a Dios, que no me quita la capacidad de sorprenderme”, dijo la cantante al recibir uno de sus premios.

La velada también tuvo como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny, quien fue el más premiado de la noche con once galardones y recibió de manos de la actriz Rita Moreno el reconocimiento Billboard Top Latin Artist del siglo XXI.

Otros artistas destacados fueron Fuerza Regida, que obtuvo cinco premios, Laura Pausini, quien fue reconocida con el Premio Ícono, y Elvis Crespo, homenajeado con su ingreso al Salón de la Fama Billboard.

La ceremonia estuvo cargada de emoción, música en vivo y homenajes a las leyendas latinas. Daddy Yankee sorprendió con su tema de corte espiritual “Sonríele”, mientras que Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi interpretaron “Somos más”, el himno oficial para el Mundial 2026.

🏆 Principales ganadores de los Latin Billboard 2025