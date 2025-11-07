Según informó la universidad, la revisión del historial académico de Guerrero no arrojó registros de clases, evaluaciones ni actividades en los sistemas institucionales, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el de Contaduría Pública, títulos que le habían sido conferidos.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”, precisó el comunicado emitido por la Fundación San José.

La institución agregó que continúa una investigación interna para establecer cómo se produjo el otorgamiento de los títulos sin el cumplimiento de los requisitos académicos. Además, el secretario general de la Fundación fue separado de su cargo por presuntas irregularidades relacionadas con este caso.

El Ministerio de Educación Nacional también mantiene abierta una investigación sobre posibles fallas de la universidad al permitir la obtención de diplomas sin la presentación de la Prueba Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en Colombia.

El proceso disciplinario interno de la Fundación Universitaria San José se inició tras conocerse las denuncias el pasado 25 de septiembre de 2025. Los hallazgos preliminares fueron suficientes para proceder con la anulación de los títulos, mientras las autoridades competentes determinan la responsabilidad de los funcionarios implicados.