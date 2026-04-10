El nombramiento se conoce tras varias semanas de incertidumbre sobre el futuro administrativo de la entidad, que atraviesa una profunda crisis financiera y operativa en medio de la intervención estatal. Ospina se convierte así en el quinto interventor de Nueva EPS en menos de dos años.

La llegada del exmandatario caleño ocurre en un momento clave para el sistema de salud colombiano, marcado por retrasos en pagos, quejas de usuarios y presiones por estabilizar la atención de millones de pacientes afiliados a la EPS más grande del país.

La designación ha generado expectativa por el reto que implica recuperar la confianza en una entidad que continúa bajo vigilancia y en el centro del debate sobre la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo.