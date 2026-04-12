La entidad advirtió que este aceite se estaría ofreciendo en plataformas digitales nacionales e internacionales con supuestas propiedades terapéuticas para tratamientos dermatológicos, pese a no haber sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Invima recordó que la venta de este tipo de productos sin registro sanitario incumple la normatividad colombiana y pidió a la ciudadanía no adquirirlo ni usarlo. Además, recomendó suspender de inmediato su consumo en caso de haberlo comprado y reportar cualquier reacción adversa o punto de venta a las autoridades de salud.

La entidad también instó a verificar siempre el registro sanitario antes de comprar productos cosméticos o terapéuticos, ya que muchos de estos artículos fraudulentos circulan por redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería con información engañosa sobre sus beneficios.