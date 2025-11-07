El caso, registrado en un video que se hizo viral en redes sociales, muestra al hombre golpeando brutalmente al animal, hecho que generó una ola de rechazo e indignación en todo el país.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, confirmó que la entrega se concretó en las últimas horas, mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la respuesta ciudadana y la acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Las autoridades ratificaron la presentación del señalado y anunciaron que el caso será objeto de investigación bajo los lineamientos de la Ley 1774 de 2016, que penaliza los actos de crueldad contra los animales.

La Fiscalía agradeció la colaboración ciudadana y recalcó que este tipo de conductas no quedarán impunes, subrayando la importancia de la denuncia y la conciencia colectiva frente al maltrato animal.