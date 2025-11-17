En el marco de la reciente Cumbre Celac – UE (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea), que sesionó en la ciudad de Santa Marta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció que el gobierno del presidente Gustavo Petro dará creación de la primera empresa para producir paneles solares en Colombia.



El proyecto contará con el apoyo del gobierno sueco y, según el alto funcionario, buscará beneficiar a tenderos y pequeños comercios, reduciendo el valor a pagar en sus facturas de energía y fortaleciendo la llamada economía popular.



Al referirse a la propuesta, Félix Fernández-Shaw, director de Unión Europea para América Latina y Caribe de la estrategia Global Gateway, reconoció el liderazgo de Colombia en la lucha contra el cambio climático. “Desde la UE estamos poniendo en marcha una operación para financiar techos solares, orientada a que Colombia produzca sus propios paneles. Así mismo nos sentimos felices de ver la lucha de Colombia contra el cambio climático, la descarbonización y la transición energética» aseguró.



«Con el Banco de Desarrollo Español vamos a financiar estas soluciones de energía renovable y de autogeneración y autoconsumo en toda América Latina, que ayudan a mejorar la rentabilidad de los negocios. Entre todos podemos ayudar a reducir las emisiones de CO2» precisó Fernández-Shaw.

Listos para iniciar



El ministro Palma Egea dijo que la primera planta de paneles solares se construirá -con el apoyo sueco-, en Turbaco (Bolívar), lo que permitirá generar empleos verdes mediante la producción de paneles solares con posibilidad de exportación. “Vamos a financiar hasta el 90% de las soluciones fotovoltaicas para tenderos y pequeños comercios que consuman hasta 3kw. Además, trabajaremos en un mecanismo de microcréditos que les permita acceder al 10% restante y liberarse de los ‘gota a gota'», dijo el ministro.



Destacó el ministro Palma que la reducción en las tarifas de energía representa un ahorro real para los tenderos, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la economía de los barrios.



“Con esta política de energía limpia y asequible, el Gobierno del presidente Petro reafirma su compromiso con la economía popular. Vamos a fortalecer la democratización de la energía», concluyó el ministro.



Una vez se tenga la primera producción de paneles solares, los tenderos y pequeños comerciantes de todo el país podrán consultar las líneas de crédito y financiación de manera directa y sin intermediarios pues la finalidad de la iniciativa es que la cobertura sea para aquellos que no tienen la facilidad de accecer a préstamos con entidades creditcias que cobran elevadas tarifas.