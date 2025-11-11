Rotary Internacional es una gran familia, así se desprende o se evidencia con cada una de sus actividades, las propias y las múltiples que realizan en pro de comunidades menos favorecidas.



Tuluá no es la excepción. El municipio cuenta con dos clubes, uno de ellos es el Club Rotario Tuluá El Lago que está conformado en este momento por 23 socios, de los cuales, dos ya tuvieron la dignidad de ser Gobernadores del Distrito 4281; Efraín Marmolejo Varela y María Doris Lopera.

Esta semana, la familia rotaria de la Villa de Céspedes se engalanó con la presencia del Gobernador del Distrito en mención, el 4281, que comprende 77 clubes de una vasta parte del territorio nacional, especialmente el centro, sur, occidente y oriente de nuestro país, incluído el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



«Mi función es la de visitar todos los clubes para acompañarlos, conocer sus proyectos, cumplir con el plan estratégico de Rotary Internacional y en este caso, acompañar a la presidenta del Club, Clara Isabel Herrera, para que los objetivos se cumplan», sostuvo Jorge Raúl Ossa Botero, gobernador del Distrito 4281.

Ossa Botero es un médico y cirujano con una amplia experiencia. En este campo se destaca que fue gerente del Hospital San Juan de Dios en Armenia; también ha sido docente durante 35 años en la Universidad del Quindío.



Como Gobernador distrital sabe que su responsabilidad es grande, este cargo, que asunió el pasado 1 de julio, lo ostentará hasta el 30 de junio de 2026, año en el que precisamente se celebran los 100 años de Rotary en Colombia.



«Para conformar un Distrito se requiere como mínimo de 1.200 rotarios, en el caso del nuestro, el Distrito 4281 posee 1.263 socios distribuidos en los 77 clubes», contó.



El gobernador de distrito en ejercicio hace la convocatoria que busca la elección no de su sucesor inmediato sino del siguiente periodo, es decir, para dentro de tres años.



Los Clubes Rotarios no tienen credo específico, ni hacen distinción por temas de raza, ideología, religión o cultura. En este momento hacen parte de Rotary Internacional 1.300.000 socios en 172 países, incluyendo los Rotaract.