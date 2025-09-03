El Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) informó en rueda de prensa que el vehículo se volcó tras descarrilar en una curva, impactando contra un edificio y quedando completamente destrozado. Testigos señalaron que el vagón descendía a una velocidad mayor a la habitual antes de salirse de la vía.

“Solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr”, relató una trabajadora del Bairro Alto que presenció el accidente junto a un compañero. De acuerdo con estimaciones preliminares, dentro y alrededor del funicular había cerca de 43 personas al momento del siniestro.

Tras el descarrilamiento, la zona fue acordonada y se desplegaron más de veinte ambulancias, unidades de Policía y equipos de rescate. Cientos de curiosos, en su mayoría turistas, se congregaron en las inmediaciones mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

El Ascensor de Glória, inaugurado en 1885, conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, siendo uno de los principales atractivos turísticos de Lisboa. El lugar, frecuentado diariamente por visitantes nacionales e internacionales, se convirtió en escenario de una de las tragedias urbanas más graves de los últimos años en Portugal.