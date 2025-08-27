El hecho quedó registrado en video, donde se observa el momento en que el joven es alcanzado por el animal en medio de la faena.
Trindade fue trasladado al Hospital de San José, donde permaneció en coma inducido. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, su fallecimiento fue confirmado en la madrugada del sábado.
El torero portugués Manuel Trindade a sus 22 años falleció en una corrida en la Plaza de Toros de Lisboa, tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos en el espectáculo taurino del viernes 22 de agosto de 2025 que se realizó la tradicional pega -un cuerpo a cuerpo entre la… pic.twitter.com/KD0iIin5R5— Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) August 26, 2025
