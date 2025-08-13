Durante una mesa técnica celebrada en Cali, el director territorial sur de la SAE, Felipe Tascón, insultó gravemente a un funcionario del Ministerio, interrumpió la sesión y se retiró sin llegar a un acuerdo.

El encuentro tenía como objetivo analizar la crisis financiera y administrativa de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (Fcecep), institución incautada por sus vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta. El patrimonio de la entidad supera los 7.000 millones de pesos, pero enfrenta incumplimientos en obligaciones laborales y contractuales, lo que llevó a la SAE a ordenar su liquidación.

EL GERENTE DE SAE SUROCCIDENTE (@felipetascon57) AGREDE A FUNCIONARIOS DE MIN. EDUCACIÓN.



En un espacio para buscar soluciones al estado financiero de la institución educativa CECEP, el señor Felipe Tascón sin ningún tipo de vergüenza negó el debate sobre la responsabilidad de… pic.twitter.com/20DUv1M4TG — Sebastián Vargas (@SebasVargasGo) August 12, 2025

La tensión estalló cuando un funcionario del Ministerio cuestionó la política de sustitución de cultivos ilícitos, calificándola de “fracaso”. Tascón, visiblemente alterado, le respondió con una expresión vulgar: “Usted es un reverendo come mier***, usted no tiene ni idea de eso”, para luego levantarse y abandonar la reunión.

El Ministerio de Educación, encabezado por Daniel Rojas, ha manifestado su desacuerdo con la liquidación y anunció la búsqueda de un plan de salvamento para garantizar la continuidad académica de los más de 600 estudiantes afectados. El ministro viajará a Cali para reunirse con la comunidad educativa.

El incidente refleja el profundo choque de posturas entre la SAE, que defiende la liquidación para proteger el patrimonio público, y el Ministerio de Educación, que prioriza la garantía del derecho a la educación.