El recién radicado Proyecto de Ley, que el Ministerio de Minas y Energía presentó como una iniciativa para garantizar tarifas más justas para los colombianos, no cayó bien a los voceros de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos que lidera Javier Gaviria Betancourt.



En diálogo con EL TABLOIDE, el presidente de ese organismo dijo que la iniciativa constituye una grave amenaza para los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.



De acuerdo con lo informado por Gaviria Betancourt, a los contribuyentes con sobre-costo en su tarifa de energía, residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales, la nueva norma de ser aprobada les impone la obligación de asumir el pago de casi $ 2 billones del saldo de la deuda de los estratos pobres con las empresas comercializado-ras por concepto de Opción Tarifaria, durante 15 años.

«Como si fuera poco también les monta la carga, en nombre del principio de solidaridad, de financiar el Fondo para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3, al tiempo que baja de su responsabilidad al Presupuesto Nacional, en la ruta progresiva de alcanzar con la focalización de subsidios el ‘balance o equilibrio entre subsidios y contribuciones’, es decir, subsidiar hasta donde alcance lo recaudado entre los mismos usuarios» explicó el dirigente.

En defensa de los usuarios



Para la Liga de Usuarios, el proyecto de ley con su “focalización” amenaza con quitar el subsidio a por lo menos 7 millones de familias. «Así se concluye de la propia Exposición de Motivos, al afirmar que entre el 40% y el 60% de las familias que hoy reciben subsidio no lo merecen. Recibir el descuento de la opción tarifaria, pero perder el subsidio, no es ganar» añadió.



«Para la Liga Nacional de Usuarios, por su vocación de defensa genuina de los derechos de los usuarios, es cuestión de principios defender los subsidios. El modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios exige de los subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar sus consumos. Con mucha mayor razón, hoy, cuando más se ha generalizado la pobreza» puntualizó.