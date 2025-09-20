El Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó la libertad inmediata de su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, quien había sido capturado y señalado como presunto responsable de la desaparición forzada y homicidio del empresario.

El fallo generó controversia, pues la Fiscalía General de la Nación había solicitado mantener la medida de aseguramiento, argumentando que existían pruebas suficientes para vincular a Uribe Bejarano en el caso. Sin embargo, el juez de conocimiento consideró que no se cumplían los requisitos para mantenerlo privado de la libertad.

La Fiscalía anunció que apelará la decisión para que el caso sea revisado en segunda instancia, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen que ha causado conmoción en la capital del Valle.