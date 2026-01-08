El anuncio fue hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que se trata de un “gesto unilateral” para consolidar la paz y la convivencia política en Venezuela. El dirigente agradeció la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y del Gobierno de Qatar.

Aunque el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez no precisó el número total de personas excarceladas ni entregó un listado oficial, organizaciones de derechos humanos comenzaron a confirmar algunas liberaciones. Entre las figuras más destacadas se encuentra la analista política Rocío San Miguel, de nacionalidad hispano-venezolana, detenida desde febrero de 2024 tras ser acusada de conspiración, señalamientos que su familia y defensores han calificado de infundados.

Junto a San Miguel también fueron liberados cuatro ciudadanos españoles, identificados como Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe, según confirmaron fuentes diplomáticas. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó la medida como “un gran primer paso”.

Durante la jornada, familiares de otros detenidos permanecieron a las afueras de El Helicoide, en Caracas, a la espera de información sobre nuevas excarcelaciones. Organizaciones como Foro Penal señalaron que, hasta entrada la tarde, solo se había podido confirmar la liberación de un número reducido de personas, mientras continuaban las verificaciones.

Las liberaciones se producen en un contexto político especialmente sensible, marcado por la reciente captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y el aumento de la presión internacional sobre el régimen venezolano. Pese a ello, el gobierno bolivariano ha insistido en que la decisión no responde a exigencias externas, sino a una iniciativa propia orientada a la reconciliación nacional.