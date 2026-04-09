El estudio es liderado por el investigador español Eduardo Vilar‑Sánchez, quien trabaja en este proyecto enfocado en personas con Síndrome de Lynch, una condición genética que aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer.

Según los primeros resultados publicados en la revista científica Nature Medicine, la vacuna podría prevenir tumores de colon, recto, endometrio y estómago, al entrenar el sistema inmunológico para detectar y eliminar células precancerosas antes de que la enfermedad aparezca.

Durante la fase inicial del estudio, 45 pacientes con alto riesgo fueron evaluados. Los investigadores señalaron que la vacuna fue bien tolerada, sin efectos adversos graves y con una respuesta inmunológica que se mantuvo incluso un año después de la aplicación.

El tratamiento está diseñado especialmente para personas con síndrome de Lynch, quienes tienen hasta un 80 % de probabilidad de desarrollar cáncer de colon, además de un alto riesgo de cáncer de endometrio y estómago.

Los científicos ya preparan nuevas fases del estudio, que incluirían entre 1.200 y 1.400 pacientes en ensayos internacionales. De confirmarse su eficacia, la vacuna podría estar disponible entre 2029 y 2031, y posteriormente podría aplicarse también a la población general.

Este avance abre la posibilidad de que, en el futuro, las vacunas no solo prevengan enfermedades infecciosas, sino también algunos tipos de cáncer, lo que representaría un cambio significativo en la medicina preventiva.