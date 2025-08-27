El precandidato del Centro Democrático fue víctima del joven el pasado 7 de junio, en el Parque El Golfito, del barrio Modelia, de Bogotá. Sobre las 5 de la tarde le disparó con una pistola Glock 9 milímetros.

El menor, conocido con el alias de “Tianz”, permanecerá en un centro especializado bajo un plan de resocialización, tal como lo establece la ley para infractores de su edad. Actualmente se encuentra en el búnker de la Fiscalía, bajo estrictos cuidados especiales a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que en los próximos meses asumirá su custodia.

El ataque

Según las investigaciones, el adolescente llegó al sector en una motocicleta contratada por aplicación y, tras caminar por los alrededores del parque, se encontró con alias “el Costeño” y alias “Gabriela”, quien presuntamente le entregó la pistola Glock 9 milímetros utilizada en el ataque.

Minutos después, en medio de la multitud que acompañaba al político, el menor se ubicó estratégicamente y disparó dos veces: un tiro en la cabeza y otro en una pierna. Uribe Turbay fue trasladado de inmediato a la Clínica Santa Fe, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento, ocurrido el 11 de agosto.

El adolescente intentó huir, pero fue aprehendido a dos cuadras del lugar, donde lo esperaba una moto para facilitar su escape.

Investigación y colaboración con la Fiscalía

El menor aceptó los cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Además, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que incluyó la entrega de información clave para identificar a otros presuntos responsables materiales e intelectuales del crimen.

En sus declaraciones, el joven aseguró que desconocía la identidad de la víctima y que le habían ofrecido 20 millones de pesos por cometer el asesinato, suma que nunca recibió. También reveló que habría recibido instrucciones de alias “el Costeño”, señalado como coordinador logístico del ataque.

Otros implicados

Por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, también están procesados: Carlos Eduardo Mora, alias “El Veneco”; Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”; William Fernando González, Cristian Camilo González y Elder José Arteaga, alias “el Costeño”, presunto coordinador del ataque.

La Fiscalía continúa adelantando audiencias contra los demás implicados para esclarecer las responsabilidades y el alcance de la organización criminal detrás del atentado.