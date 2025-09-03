El abogado reemplazará a José Fernando Reyes Cuartas, quien culmina su periodo de ocho años en la corporación.

Camargo, abogado con doctorado y maestría en Derecho, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional en la American University, recibió el respaldo mayoritario de los senadores frente a los demás integrantes de la terna conformada por María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

El nuevo magistrado cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024, cargo desde el cual lideró procesos de mediación y defensa de los derechos fundamentales en medio de complejos escenarios sociales. También se desempeñó como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, donde trabajó en temas de descentralización y fortalecimiento territorial.

La elección de Camargo marca el inicio de un nuevo ciclo en la Corte Constitucional, donde ocupará el cargo durante un periodo de ocho años, siendo uno de los nueve magistrados que integran la máxima instancia de control constitucional en Colombia.