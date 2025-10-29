En una entrevista con Mañanas Blu, Gallego explicó que su dimisión al certamen se debió a las restricciones impuestas por la organización, que les prohibía a las candidatas opinar sobre temas políticos. “Me sentí amordazada, y preferí seguir aportando un granito de arena por la democracia del país”, afirmó.

La polémica se intensificó luego de que se viralizara un video antiguo en el que la exreina usó la palabra “bala” en un juego sobre figuras políticas, entre ellas el presidente Petro y el exalcalde Daniel Quintero. Aunque Gallego reconoció que el término fue “desafortunado”, sostuvo que no se arrepiente del contenido.

“Pude haber usado otra palabra, como castigo o cárcel, pero no me arrepiento del mensaje”, dijo, defendiendo que su intención era hacer una crítica política y no promover la violencia.



La reacción surgió luego de que el mandatario ironizara sobre la controversia que rodea a la abogada y creadora de contenido, escribiendo en su cuenta de X que ella era “bella” en referencia al video donde Gallego usa la palabra “bala” en un juego sobre figuras políticas.



Frente a la respuesta irónica de Petro en redes, Gallego replicó: “Bella va a quedar Colombia, pero con él en la cárcel”. Además, aseguró que mantendrá el video publicado y que su postura política se mantendrá firme: apoyará al candidato que, según ella, “tenga más posibilidades de acabar con la izquierda en el país”.