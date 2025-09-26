“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, señaló la entidad a través de un comunicado en la red social X.

Petro, quien se encontraba en la ciudad con motivo de la Asamblea General de la ONU, se unió a una movilización en apoyo a Palestina junto al músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd. En su discurso, el jefe de Estado colombiano pidió a los militares norteamericanos “desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump” y afirmó que “la humanidad está primero que la guerra”.

El mandatario también manifestó que abrirá una convocatoria en Colombia para quienes deseen enlistarse como voluntarios y “luchar por la liberación de Gaza”, asegurando incluso que estaría dispuesto a participar directamente.

Durante su intervención en foros internacionales y ante las Naciones Unidas, Petro reiteró sus críticas a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y calificó de “genocida” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La decisión de Washington marca un nuevo episodio en las tensiones diplomáticas entre ambos países, y se produce en medio de la gira internacional del presidente colombiano.