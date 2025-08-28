Un informe revelado por la Presidencia de la República reveló que ya van 511 casos de funcionarios capturados en casos de corrupción que superan los $ 8 billones.

De acuerdo con lo indicado los implicados fueron detenidos en 232 operaciones realizadas por las autoridades en los últimos tres años.

El Ministerio de Defensa al hacer el balance de la campaña Cero Tolerancia con la Corrupción dijo que las cifras hablan por sí solas de la contundencia con la que ha actuado el gobierno del presidente Petro.



En los operativos, realizados en Bogotá y en 18 departamentos, se efectuaron 72 allanamientos y se lograron 328 incautaciones, entre ellas 41 armas de fuego.

Del total de vinculados, 243 eran integrantes de la Policía Nacional y 50 de las Fuerzas Militares; 16 eran jueces, nueve fiscales, 74 funcionarios, nueve alcaldes, 20 exalcaldes, tres congresistas, 159 exfuncionarios y 217 agentes corruptores», indica el informe oficial.



Así mismo, señala que ante la justicia hay 315 imputados que responden por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, hurto, concusión, secuestro extorsivo y lavado de activos y de manera paralela la Fiscalía adelanta 34 procesos de extinción de dominio.



El titular de la cartera, Pedro Sánchez, anunció que como aporte a la lucha del MinDefensa se puso en funcionamiento del sistema Helios, una solución tecnológica que permite monitorear y generar alertas ante riesgos de corrupción en los procesos de contratación del sector.



«El Gobierno nacional invita a los colombianos a denunciar actos corruptos en la Línea 157, se garantiza total reserva. El Estado somos todos y de esta manera se evita que el erario sea saqueado o los ciudadanos afectados por el comportamiento de funcionarios que perdieron el norte y el respeto al Estrado.