El crimen ocurrió durante el Domingo de Resurrección, hacia las 3:30 de la tarde. Inicialmente, surgió la hipótesis de un ataque sicarial ejecutado desde una lancha, en un hecho que recordó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Sin embargo, la Policía descartó esta versión.

El comandante de la Policía de Cartagena, Gelver Yecid Peña Araque, indicó que el homicidio se habría producido tras una riña en medio del consumo de licor. Según el reporte, entre 20 y 30 personas se encontraban departiendo cuando uno de los asistentes sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima.

De acuerdo con las autoridades, alias “El Patrón” era considerado un “capo invisible” y estaría vinculado, presuntamente, con estructuras criminales como Los Pachenca, Los Costeños, el Clan del Golfo y el EPL.

Este hecho se suma a otro asesinato ocurrido en diciembre pasado en las playas del corregimiento de La Boquilla, donde fue asesinado Andrés Bedoya Betancour, de 41 años y con antecedentes judiciales, quien fue atacado a tiros mientras compartía con otras personas.

Las autoridades continúan investigando el homicidio de alias “El Patrón” para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.