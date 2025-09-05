Según versiones preliminares, sujetos armados lo atacaron de manera sorpresiva, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Al sitio llegaron unidades de la Policía Judicial, que realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información conocida, la víctima residía en el corregimiento de La Marina. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los móviles del crimen ni sobre posibles responsables.

Este homicidio se suma a la lista de hechos violentos que en los últimos días han generado gran preocupación entre los habitantes de la ciudad.