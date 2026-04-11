Según las primeras informaciones, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la mujer, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Al lugar se desplazaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los actos urgentes correspondientes para determinar las circunstancias del crimen.

Este nuevo homicidio genera preocupación entre los habitantes del sector, mientras las autoridades continúan recopilando información que permita identificar a la víctima y dar con los responsables de este hecho de violencia ocurrido en el sur de Tuluá.