El crimen ocurrió cerca de la medianoche, en la carrera 10 con calle 15 del barrio Obrero, y la víctima fue identificada como Andrés Felipe Rendón Giraldo.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue auxiliado por la comunidad y trasladado a un centro asistencial, llegó sin signos vitales.

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.

Este hecho pone fin a una racha de 109 días sin muertes violentas en Caicedonia, municipio que venía mostrando indicadores positivos en materia de seguridad.