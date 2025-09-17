De acuerdo con la información preliminar, tres sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían despojado de una cadena a un ciudadano en la calle 1 con carrera 10. En ese momento, personal de la Sijín que se encontraba cerca interceptó a los sospechosos.

En medio de la reacción de las autoridades se presentó un intercambio que dejó como saldo un hombre muerto, aún sin identificar, y dos más heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial bajo custodia policial.

Las autoridades investigan el hecho para esclarecer la identidad del fallecido y determinar la participación de los capturados en otros hechos delictivos en la región.