De acuerdo con versiones preliminares, hacia las 10:30 p. m. hombres armados que se identificaron como integrantes de un grupo guerrillero ingresaron a una vivienda y obligaron a salir a cuatro miembros de una misma familia, conocidos en la zona como Los Tolimitas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yilber Adrián López, de 46 años; Pablo Auce, de 27 años; y el menor Jhoan López Díaz, de 16 años. Su hermano gemelo, Johan López Díaz, también de 16 años, sobrevivió con heridas y fue trasladado a un centro asistencial.

Según las autoridades, los atacantes llevaron a las víctimas aproximadamente cincuenta metros de la vivienda hasta una vía rural, donde las hicieron arrodillar antes de dispararles con tiros de gracia.