El hecho ocurrió en la carrera 24 con calle 27, donde el joven Daniel Santiago Escobar Carrampaima falleció tras impactar su motocicleta en medio de confusos hechos que son materia de investigación.

De acuerdo con versiones preliminares, el menor se desplazaba junto a una joven que presuntamente huía de una patrulla de la Policía Nacional,por la restricción de circulación de motocicletas después de las 9:00 de la noche.

El accidente se presentó en una jornada donde también estaba vigente el toque de queda para menores de edad, medida adoptada por las autoridades locales para garantizar la seguridad y el orden público durante el fin de semana.