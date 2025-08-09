Según información preliminar, dos motocicletas colisionaron y una de ellas se dio a la fuga tras el impacto.

El siniestro dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y otra herida, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El hecho ha generado una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando la movilidad en ambos sentidos de la vía, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo e iniciaban las labores para identificar a la víctima y dar con el paradero del conductor que huyó.