De acuerdo con el Comando de la Tercera Brigada, los hechos se registraron este martes 16 de septiembre cuando unidades motorizadas del Batallón de Artillería N.º 3 adelantaban una operación militar para interceptar a sujetos que minutos antes habrían hurtado una camioneta en el corregimiento La Magdalena.

Al llegar al punto señalado, los responsables embistieron con el vehículo a los soldados que se movilizaban en motocicletas, lo que desató un combate armado. En medio de la confrontación, el soldado profesional Juan David Arrieta Vargas perdió la vida, mientras que el soldado profesional Hernán Escué Casamachín resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada.

En el intercambio de fuego también murió un presunto integrante del grupo armado y se logró la recuperación de material de guerra.

El Ejército informó que ya fueron activados los protocolos de seguridad, al tiempo que la Policía Nacional y la Fiscalía asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido.

La institución expresó sus condolencias a la familia del uniformado fallecido y anunció acompañamiento integral en este difícil momento.