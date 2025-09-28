El hecho se registró en la doble calzada Tuluá–Buga, a la altura del puente de la cárcel, cuando la víctima se movilizaba en bicicleta y fue embestida por un vehículo. De acuerdo con versiones preliminares, el conductor involucrado se dio a la fuga tras el impacto.

Hasta el lugar llegaron las autoridades de tránsito y la Policía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro y dar con el paradero del responsable.

La muerte de “Chichos” ha generado consternación entre los habitantes de Buga, quienes lo recuerdan como un hombre amable, cercano a la gente y muy reconocido en la ciudad.